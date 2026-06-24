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Stage impro adultes et jeunes Theatre de la Haute ville Granville

Stage impro adultes et jeunes Theatre de la Haute ville Granville

Stage impro adultes et jeunes Theatre de la Haute ville Granville samedi 29 août 2026.

Lieu
Theatre de la Haute ville
Adresse
51 Rue Notre Dame
Ville
50400 Granville
Département
Manche
Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif

Granville

Stage impro adultes et jeunes

Theatre de la Haute ville 51 Rue Notre Dame Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 10:00:00
fin : 2026-08-29 16:00:00

Date(s) :
2026-08-29

Une journée pour (re) découvrir le théâtre d’impro!   .

Theatre de la Haute ville 51 Rue Notre Dame Granville 50400 Manche Normandie +33 6 83 46 85 42  delphine.bougeard@gmail.com

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English : Stage impro adultes et jeunes

L’événement Stage impro adultes et jeunes Granville a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Granville Terre et Mer

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