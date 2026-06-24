Stage impro adultes et jeunes Theatre de la Haute ville Granville
Stage impro adultes et jeunes Theatre de la Haute ville Granville samedi 29 août 2026.
Granville
Stage impro adultes et jeunes
Theatre de la Haute ville 51 Rue Notre Dame Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 10:00:00
fin : 2026-08-29 16:00:00
Date(s) :
2026-08-29
Une journée pour (re) découvrir le théâtre d’impro! .
Theatre de la Haute ville 51 Rue Notre Dame Granville 50400 Manche Normandie +33 6 83 46 85 42 delphine.bougeard@gmail.com
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English : Stage impro adultes et jeunes
L’événement Stage impro adultes et jeunes Granville a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Granville Terre et Mer
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