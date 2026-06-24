Stage impro adultes et jeunes Theatre de la Haute ville Granville samedi 29 août 2026.

Granville

Stage impro adultes et jeunes

Theatre de la Haute ville 51 Rue Notre Dame Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 10:00:00

fin : 2026-08-29 16:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Une journée pour (re) découvrir le théâtre d’impro! .

Theatre de la Haute ville 51 Rue Notre Dame Granville 50400 Manche Normandie +33 6 83 46 85 42 delphine.bougeard@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stage impro adultes et jeunes

L’événement Stage impro adultes et jeunes Granville a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Granville Terre et Mer