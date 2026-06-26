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Stage initiation céramique Atelier céramique Avranches

Stage initiation céramique Atelier céramique Avranches

Stage initiation céramique Atelier céramique Avranches jeudi 9 juillet 2026.

Lieu
Atelier céramique
Adresse
14 place du marché
Ville
50300 Avranches
Département
Manche
Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Tarif

Avranches

Stage initiation céramique

Atelier céramique 14 place du marché Avranches Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 14:00:00
fin : 2026-07-09 16:00:00

Date(s) :
2026-07-09

Proposé par Iseult Fayolle.
Façonnage d’un bol en grès au colombin + décor ou figurine animale pour les enfants.
Public adultes, enfants, parents-enfants.   .

Atelier céramique 14 place du marché Avranches 50300 Manche Normandie +33 6 84 08 73 26  iseultfayolle@gmail.com

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English : Stage initiation céramique

L’événement Stage initiation céramique Avranches a été mis à jour le 2026-06-26 par OT MSM Normandie BIT Genêts

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