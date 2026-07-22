Stage jeunes quadrathlon Agon-Coutainville
lundi 3 août 2026 · Agon-Coutainville
Informations pratiques
Agon-Coutainville
Stage jeunes quadrathlon
18 Avenue des Tennis Agon-Coutainville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-08-03 09:00:00
fin : 2026-08-07 17:30:00
Date(s) :
2026-08-03
Stage jeunes quadrathlon (tennis / golf / skimboard / aqua-fitness) 10-14 ans.
Rendez-vous, du 3 au 7 août, de 9h à 17h30 au Tennis Club de Coutainville à Agon-Coutainville. .
18 Avenue des Tennis Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 2 33 47 08 90 tccoutainville@fft.fr
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English : Stage jeunes quadrathlon
L’événement Stage jeunes quadrathlon Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-07-17 par Coutances Tourisme
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