Informations pratiques

Agon-Coutainville

Stage jeunes quadrathlon

18 Avenue des Tennis Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-08-03 09:00:00

fin : 2026-08-07 17:30:00

Date(s) :

2026-08-03

Stage jeunes quadrathlon (tennis / golf / skimboard / aqua-fitness) 10-14 ans.

Rendez-vous, du 3 au 7 août, de 9h à 17h30 au Tennis Club de Coutainville à Agon-Coutainville. .

18 Avenue des Tennis Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 2 33 47 08 90 tccoutainville@fft.fr

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English : Stage jeunes quadrathlon

L’événement Stage jeunes quadrathlon Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-07-17 par Coutances Tourisme