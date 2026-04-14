STAGE : La voix des histoires, Les Zatypik, Salvagnac
STAGE : La voix des histoires, Les Zatypik, Salvagnac mardi 21 avril 2026.
STAGE : La voix des histoires 21 – 23 avril Les Zatypik Tarn
https://www.helloasso.com/associations/dahu-temeraire/evenements/la-voix-des-histoires-2026
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-21T09:00:00+02:00 – 2026-04-21T17:30:00+02:00
Fin : 2026-04-23T09:00:00+02:00 – 2026-04-23T17:30:00+02:00
La voix est l’outil fondamental des conteuses et des conteurs, nous vous proposons d’apprendre à la connaître, à la comprendre, à la développer, à en jouer… Bref, à y trouver une source de jubilation !
Public concerné :
– Conteuses et conteurs de tous niveaux.
– Toute personne amenée à parler en public.
Accueil des personnes en situation de handicap
Nos formations sont ouvertes à toutes et tous et nous accueillons régulièrement des personnes en situation de handicap. Si vous avez des contraintes particulières, faites-nous en part, nous adapterons, si besoin, nos locaux et nos outils pédagogiques.
Organisation :
Dates : du mardi 21 au jeudi 23 avril 2026
Lieu : Les Zatypik, 81630 Salvagnac
Effectif : 8 stagiaires maximum
Horaire : 9h à 12h30 et 14h00 à 17h30.
Durée totale : 21 heures.
Tarif normal si vous avez une prise en charge par un Opco ou France Travail
Tarif réduit si vous payez vous-même le stage.
Objectifs :
– S’approprier les fondamentaux de la technique.
– Habiter pleinement sa voix de conteuse et conteur.
– Découvrir et développer les particularités de sa voix.
– Entrer dans le rythme de l’histoire par la voix.
Contenu :
– La mécanique de la voix, émission, résonances, modulations, etc.
– Explorer sa propre voix, ses particularités, ses registres.
– Mettre sa voix au service de la narration.
– Le chant au cœur d’un récit.
Formatrice
Marie Foessel cultive l’art et les techniques de la voix depuis l’enfance ; chanteuse et musicienne, elle explore des registres variés, du trad au jazz, du classique à l’impro. Formée au conte par Dahu téméraire, elle assure les formations voix et conte de la Cie La Hulotte et de Dahu téméraire.
Contactez-nous !
Les Zatypik route des crêtes 81630 Salvagnac Salvagnac 81630 Tarn Occitanie [{« type »: « email », « value »: « formation@dahutemeraire.fr »}]
Un atelier conte pour découvrir et développer les richesses de votre voix. conte stage conte voix
©Dahu téméraire- Ecole du Conte
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