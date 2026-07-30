Stage Lettering Créatif (calligraphie et effet aquarelle) Les Prés Montigné-le-Brillant

Informations pratiques

Montigné-le-Brillant

Stage Lettering Créatif (calligraphie et effet aquarelle)

Les Prés Les Prés Grand lodge Montigné-le-Brillant Mayenne

Tarif : 290 – 290 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 15:00:00

fin : 2026-09-13 16:30:00

Date(s) :

2026-09-11

Trois jours pour ralentir, créer et découvrir le lettering dans un gîte en pleine nature, en Mayenne. Une parenthèse conviviale, accessible aux grands débutants aucun niveau en dessin ou en calligraphie n’est requis.

Offrez-vous trois jours hors du quotidien pour ralentir, créer et découvrir le plaisir du lettering dans un gîte chaleureux, au cœur de la nature mayennaise.

Le lettering est l’art de dessiner les lettres et de jouer avec les mots, les formes et les couleurs. Pendant cette immersion, vous en découvrirez les bases à travers des exercices guidés, des démonstrations et différents projets créatifs. Vous pourrez expérimenter plusieurs outils, trouver peu à peu votre propre manière de créer et repartir avec des réalisations personnelles.

Cette immersion a été spécialement imaginée pour les débutants. Vous n’avez pas besoin de savoir dessiner, d’avoir une belle écriture ni d’avoir déjà pratiqué la calligraphie. Ici, il n’est pas question de niveau ou de performance chacun avance à son rythme, dans un petit groupe et avec un accompagnement attentif.

Les temps de création alternent avec les repas partagés, les échanges, les promenades et les moments de repos.

Vous repartirez avec des techniques accessibles, des créations réalisées sur place et, surtout, une confiance nouvelle dans votre capacité à créer. .

Les Prés Les Prés Grand lodge Montigné-le-Brillant 53970 Mayenne Pays de la Loire +33 6 63 92 98 85 hello@letteringcreatif.com

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English :

Three days to unwind, create, and discover lettering at a cottage surrounded by nature in Mayenne. A friendly getaway, open to complete beginners: no prior experience in drawing or calligraphy is required.

L’événement Stage Lettering Créatif (calligraphie et effet aquarelle) Montigné-le-Brillant a été mis à jour le 2026-07-30 par LAVAL TOURISME