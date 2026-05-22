Stage manga & illustrations Atelier Le Coquillage et l’Oreille Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-07 10:00 – 12:30

Gratuit : non 140 € Règlement par cartes, espèces, chèques ou chèques vacances. Tout public – Age minimum : 11 et Age maximum : 99

Le monde des mangas regorge d’univers et de personnages incroyables, de thématiques profondes et variées, et de styles graphiques incomparables. Dans ce stage, je vous propose de vous donner les bases et astuces pour créer et dessiner vos personnages sereinement et avec méthode.Stage du 6 au 8 juillet 2026 de 10h à 12h30Les deux premiers jours, nous étudierons les bases nécessaires à la création de personnages : anatomie, proportions, visage et corps.Le troisième jour nous verrons la caractérisation par le design et les couleurs.Je vous montrerai comment construire une anatomie simple pour créer vos personnages et les mettre en scène, puis nous ferons de la pratique et je vous donnerai quelques pistes pour continuer d’apprendre chez vous.10 stagiaires max / tous niveaux, débutants acceptésA partir de 11 ansStage dirigé par Emmanuelle (concept artist et charadesigner dans le jeux vidéo) #suzybay666???? Infos et réservations : https://www.lecoquillageetloreille-nantes.com/

Atelier Le Coquillage et l’Oreille Nantes 44200



Afficher la carte du lieu Atelier Le Coquillage et l’Oreille et trouvez le meilleur itinéraire

