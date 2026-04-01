Stage Modelage et poterie Place des Salines La Baule-Escoublac
Stage Modelage et poterie Place des Salines La Baule-Escoublac mercredi 15 avril 2026.
Stage Modelage et poterie
Place des Salines Maison des Jeunes et de la culture La Baule-Escoublac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 10:00:00
fin : 2026-04-16 12:00:00
Date(s) :
2026-04-15 2026-04-16 2026-04-17
Atelier de modelage et poterie animé par Chloé BONNIOL.
Pour les jeunes de 6/10 ans. .
Place des Salines Maison des Jeunes et de la culture La Baule-Escoublac 44503 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 60 37 15 contact@mjclabaule.fr
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L’événement Stage Modelage et poterie La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-03-27 par ADT44