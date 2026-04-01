Stage Modelage et poterie Place des Salines La Baule-Escoublac

Stage Modelage et poterie

Place des Salines Maison des Jeunes et de la culture La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 10:00:00

fin : 2026-04-16 12:00:00

Date(s) :

2026-04-15 2026-04-16 2026-04-17

Atelier de modelage et poterie animé par Chloé BONNIOL.

Pour les jeunes de 6/10 ans. .

Place des Salines Maison des Jeunes et de la culture La Baule-Escoublac 44503 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 60 37 15 contact@mjclabaule.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Stage Modelage et poterie La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-03-27 par ADT44