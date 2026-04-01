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Stage Modelage et poterie Place des Salines La Baule-Escoublac

Stage Modelage et poterie Place des Salines La Baule-Escoublac mercredi 15 avril 2026.

Lieu : Place des Salines

Adresse : Maison des Jeunes et de la culture

Ville : 44503 La Baule-Escoublac

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 15 avril 2026

Fin : mercredi 15 avril 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Stage Modelage et poterie

Place des Salines Maison des Jeunes et de la culture La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 10:00:00
fin : 2026-04-16 12:00:00

Date(s) :
2026-04-15 2026-04-16 2026-04-17

Atelier de modelage et poterie animé par Chloé BONNIOL. 

Pour les jeunes de 6/10 ans.   .

Place des Salines Maison des Jeunes et de la culture La Baule-Escoublac 44503 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 60 37 15  contact@mjclabaule.fr

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L’événement Stage Modelage et poterie La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-03-27 par ADT44