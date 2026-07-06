Stage multi-activités La Minoterie Uzerche

Informations pratiques

Uzerche

Stage multi-activités

La Minoterie Base de loisirs Vézère Passion Uzerche Corrèze

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 14:00:00

fin : 2026-08-20 16:00:00

Date(s) :

2026-07-06 2026-08-04

Stage multi-activités pour offrir à vos enfants des vacances 100% nature et 100% fun.

Au programme

Escalade 8, 15 et 16 juillet 4, 11 et 12 août

Canoë-kayak 6, 27 et 28 juillet 5, 17 et 18 août

Tir à l’arc 21 juillet 6 et 20 août

Stand Up Paddle 22 juillet 7 août

VTT 7, 30 et 31 juillet 13 et 14 août

Slackline 23 juillet

Sarbacane 19 août

De 14h à 16h pour les enfants de 6 à 16 ans. Sur réservation au 05 55 73 02 84. .

La Minoterie Base de loisirs Vézère Passion Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 02 84 contact@vezerepassion.fr

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English : Stage multi-activités

L’événement Stage multi-activités Uzerche a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de Tourisme Terres de Corrèze