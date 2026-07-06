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Stage multi-activités La Minoterie Uzerche

lundi 6 juillet 2026 · La Minoterie · Uzerche

Stage multi-activités La Minoterie Uzerche

Informations pratiques

Début
lundi 6 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
La Minoterie
Adresse
Base de loisirs Vézère Passion
Ville
19140 Uzerche
Département
Corrèze
Tarif
15 15 Tarif de base plein tarif

Uzerche

Stage multi-activités

La Minoterie Base de loisirs Vézère Passion Uzerche Corrèze

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 14:00:00
fin : 2026-08-20 16:00:00

Date(s) :
2026-07-06 2026-08-04

Stage multi-activités pour offrir à vos enfants des vacances 100% nature et 100% fun.

Au programme
Escalade 8, 15 et 16 juillet 4, 11 et 12 août
Canoë-kayak 6, 27 et 28 juillet 5, 17 et 18 août
Tir à l’arc 21 juillet 6 et 20 août
Stand Up Paddle 22 juillet 7 août
VTT 7, 30 et 31 juillet 13 et 14 août
Slackline 23 juillet
Sarbacane 19 août

De 14h à 16h pour les enfants de 6 à 16 ans. Sur réservation au 05 55 73 02 84.   .

La Minoterie Base de loisirs Vézère Passion Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 02 84  contact@vezerepassion.fr

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English : Stage multi-activités

L’événement Stage multi-activités Uzerche a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de Tourisme Terres de Corrèze

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