Stage multi-activités La Minoterie Uzerche
lundi 6 juillet 2026 · La Minoterie · Uzerche
Informations pratiques
Uzerche
Stage multi-activités
La Minoterie Base de loisirs Vézère Passion Uzerche Corrèze
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 14:00:00
fin : 2026-08-20 16:00:00
Date(s) :
2026-07-06 2026-08-04
Stage multi-activités pour offrir à vos enfants des vacances 100% nature et 100% fun.
Au programme
Escalade 8, 15 et 16 juillet 4, 11 et 12 août
Canoë-kayak 6, 27 et 28 juillet 5, 17 et 18 août
Tir à l’arc 21 juillet 6 et 20 août
Stand Up Paddle 22 juillet 7 août
VTT 7, 30 et 31 juillet 13 et 14 août
Slackline 23 juillet
Sarbacane 19 août
De 14h à 16h pour les enfants de 6 à 16 ans. Sur réservation au 05 55 73 02 84. .
La Minoterie Base de loisirs Vézère Passion Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 02 84 contact@vezerepassion.fr
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English : Stage multi-activités
L’événement Stage multi-activités Uzerche a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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