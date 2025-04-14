Tauxigny-Saint-Bauld

Stage Petite Ourse

Ligoret Tauxigny-Saint-Bauld Indre-et-Loire

Tarif : 80 – 80 – EUR

80

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 14:00:00

fin : 2026-07-07 18:00:00

Date(s) :

2026-07-06 2026-08-03

Le but de cette formation sera de faire du jeune stagiaire un astronome amateur sachant se repérer dans le ciel et maitriser les mouvements du ciel nocturne. Ce stage comprend une veillée aux étoiles avec les parents.

Stage réservé aux jeunes de 8 à 12 ans. Sur réservation.

Un stage exclusivement destiné aux jeunes de 8 à 12 ans. Le but de cette formation sera de faire du jeune stagiaire un astronome amateur sachant se repérer dans le ciel et maitriser les mouvements du ciel nocturne. Le jeune stagiaire apprendra également à manipuler un instrument d’observation simple sans aucun prérequis d’utilisation ou de mise en service. Ce stage comprend en plus une veillée aux étoiles, les parents pourront assister à cette veillée qui se déroulera le 2ème ou 3ème jour du stage. 80 .

Ligoret Tauxigny-Saint-Bauld 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire contacts@astrotouraine.fr

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English :

A course designed exclusively for young people aged 9 to 12. The aim of this course is to turn young trainees into amateur astronomers who know their way around the sky and master the movements of the night sky. The course includes a stargazing evening with parents.

L’événement Stage Petite Ourse Tauxigny-Saint-Bauld a été mis à jour le 2026-05-12 par Loches Touraine Châteaux de la Loire