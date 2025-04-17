Tauxigny-Saint-Bauld

Stage Grande Ourse

Ligoret Tauxigny-Saint-Bauld Indre-et-Loire

Tarif : 90 – 90 – EUR

90

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 10:00:00

fin : 2026-08-18 17:30:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-08-17

Ce stage est destiné avant tout aux adolescents entre 12 ans et 18 ans. L’objectif est de leur mettre en main tous les outils nécessaires pour pratiquer l’astronomie et l’observation du ciel de façon complètement autonome. 2 jours et 2 veillées, repas non compris. 10h-13h/14h-17h. Sur réservation.

Ce stage est destiné avant tout aux adolescents, collégiens et lycéens entre 12/13 ans et 17/18 ans. L’objectif est de leur mettre en main tous les outils nécessaires pour pratiquer l’astronomie et l’observation du ciel de façon complètement autonome. Deux jours de 10h00 à 17h00 avec une pause entre 13h00 et 14h00 et deux veillées. Les repas, boissons et encas sont à prévoir par le stagiaire. Un ordinateur portable ou à défaut une tablette/smartphone sont recommandés pour ce stage. 90 .

Ligoret Tauxigny-Saint-Bauld 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire contacts@astrotouraine.fr

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English :

This course is aimed primarily at teenagers, middle and high school students between the ages of 12/13 and 17/18. The aim is to give them all the tools they need to practice astronomy and sky observation completely independently. 2 days, meals not included. 10h-13h/14h-17h

L’événement Stage Grande Ourse Tauxigny-Saint-Bauld a été mis à jour le 2026-05-12 par Loches Touraine Châteaux de la Loire