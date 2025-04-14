On the Moon Again Tauxigny-Saint-Bauld
On the Moon Again Tauxigny-Saint-Bauld vendredi 19 juin 2026.
Tauxigny-Saint-Bauld
On the Moon Again
Lieu-dit Ligoret Tauxigny-Saint-Bauld Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 20:00:00
fin : 2026-06-20 00:00:00
Date(s) :
2026-06-19
Venez découvrir la lune comme vous ne l’avez jamais vu avec à sa surface des cratères et autres reliefs visibles. De plus cette année venez observer le soleil à travers un équipement adapté (uniquement le vendredi de 17h à 20h).
Organisé dans plus de 70 pays, On the Moon Again permet l’observation de notre satellite avec un télescope ou une lunette. Venez découvrir la lune comme vous ne l’avez jamais vu avec à sa surface des cratères et autres reliefs visibles. .
Lieu-dit Ligoret Tauxigny-Saint-Bauld 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire contacts@astrotouraine.fr
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English :
Come and discover the moon as you’ve never seen it before, with craters and other visible features on its surface. And this year, come and observe the sun using specially adapted equipment (only on Fridays, from 5pm to 8pm).
L’événement On the Moon Again Tauxigny-Saint-Bauld a été mis à jour le 2026-05-20 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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