Tauxigny-Saint-Bauld

Découverte du ciel

Lieu-dit Ligoret Tauxigny-Saint-Bauld Indre-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 20:00:00

fin : 2026-09-12 00:00:00

Date(s) :

2026-06-06 2026-07-04 2026-09-12

Découvrez le ciel, les planètes, les constellations et bien d’autres merveilles dans les télescopes du club.

La soirée se déroule en deux parties

– Présentation des principaux astres et constellations observables

– Observation au télescope des astres, nébuleuses, galaxies…

Sur réservation.

Venez découvrir le ciel d’été ou d’automne, les planètes, les constellations et bien d’autres merveilles dans les télescopes du club.

La soirée se déroule en deux parties

– Présentation à l’œil nu des principaux astres et constellations observables à ce moment de l’année

– Observation au télescope des objets abordés en première partie, mais aussi nébuleuses, amas d’étoiles, galaxies ; vous pouvez apporter votre propre instrument si vous le souhaitez. 12 .

Lieu-dit Ligoret Tauxigny-Saint-Bauld 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire contacts@astrotouraine.fr

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English :

Come and discover the sky, planets, constellations and many other wonders through the club?s telescopes.

The evening is divided into two parts:

– Naked eye presentation of the main observable stars and constellations

– Telescope observation of stars, nebulae, galaxies…

L’événement Découverte du ciel Tauxigny-Saint-Bauld a été mis à jour le 2026-05-20 par Loches Touraine Châteaux de la Loire