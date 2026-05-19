Stage photo photographier les oiseaux avec un téléobjectif Les Landes-Genusson
Stage photo photographier les oiseaux avec un téléobjectif Les Landes-Genusson samedi 27 juin 2026.
Les Landes-Genusson
Stage photo photographier les oiseaux avec un téléobjectif
Les Boucheries Les Landes-Genusson Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 08:00:00
fin : 2026-06-27 12:00:00
Date(s) :
2026-06-27
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Les Boucheries Les Landes-Genusson 85130 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 67 60 60 citeoiseaux@vendee.fr
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L’événement Stage photo photographier les oiseaux avec un téléobjectif Les Landes-Genusson a été mis à jour le 2026-05-19 par CDT85