Les Landes-Genusson

Stage photo photographier les oiseaux avec un téléobjectif

Les Boucheries Les Landes-Genusson Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 08:00:00

fin : 2026-06-27 12:00:00

Date(s) :

2026-06-27

.

Les Boucheries Les Landes-Genusson 85130 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 67 60 60 citeoiseaux@vendee.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Stage photo photographier les oiseaux avec un téléobjectif Les Landes-Genusson a été mis à jour le 2026-05-19 par CDT85