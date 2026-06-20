Stage Poterie enfants Guillerme Christel Atelier Miss Terre Chamaret
Stage Poterie enfants Guillerme Christel Atelier Miss Terre Chamaret lundi 6 juillet 2026.
Chamaret
Stage Poterie enfants
Guillerme Christel Atelier Miss Terre 4 bis Chemin de Verte Colline Chamaret Drôme
Tarif : 70 – 70 – 100 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 10:30:00
fin : 2026-07-24 12:00:00
Date(s) :
2026-07-06 2026-07-20
Stage de poterie pour les enfants, à partir de 5 ans.
5 séances du lundi au vendredi (matin ou après-midi, à définir) ou mini stage sur 3 séances.
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Guillerme Christel Atelier Miss Terre 4 bis Chemin de Verte Colline Chamaret 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 10 48 76 51 assomatiere@gmail.com
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English :
Pottery workshop for children, ages 5 and up.
5 sessions from Monday through Friday (mornings or afternoons, to be determined) or a mini-workshop consisting of 3 sessions.
L’événement Stage Poterie enfants Chamaret a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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