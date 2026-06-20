Stage Poterie enfants Guillerme Christel Atelier Miss Terre Chamaret

Chamaret

Stage Poterie enfants

Guillerme Christel Atelier Miss Terre 4 bis Chemin de Verte Colline Chamaret Drôme

Tarif : 70 – 70 – 100 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 10:30:00

fin : 2026-07-24 12:00:00

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-20

Stage de poterie pour les enfants, à partir de 5 ans.

5 séances du lundi au vendredi (matin ou après-midi, à définir) ou mini stage sur 3 séances.

.

Guillerme Christel Atelier Miss Terre 4 bis Chemin de Verte Colline Chamaret 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 10 48 76 51 assomatiere@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Pottery workshop for children, ages 5 and up.

5 sessions from Monday through Friday (mornings or afternoons, to be determined) or a mini-workshop consisting of 3 sessions.

L’événement Stage Poterie enfants Chamaret a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes