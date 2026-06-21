Lundis de l’astronomie TOUR DE CHAMARET (ASTC) Chamaret

Chamaret

Lundis de l’astronomie

TOUR DE CHAMARET (ASTC) La Tour Chamaret Drôme

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 21:00:00

fin : 2026-08-31 23:00:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-08-03

Lundis de l’astronomie

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TOUR DE CHAMARET (ASTC) La Tour Chamaret 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 92 98 82 tourdechamaret@gmail.com

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English :

Astronomy Mondays

L’événement Lundis de l’astronomie Chamaret a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes