Lundis de l’astronomie TOUR DE CHAMARET (ASTC) Chamaret
Lundis de l’astronomie TOUR DE CHAMARET (ASTC) Chamaret mardi 7 juillet 2026.
Chamaret
Lundis de l’astronomie
TOUR DE CHAMARET (ASTC) La Tour Chamaret Drôme
Tarif : 15 – 15 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 21:00:00
fin : 2026-08-31 23:00:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-08-03
Lundis de l’astronomie
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TOUR DE CHAMARET (ASTC) La Tour Chamaret 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 92 98 82 tourdechamaret@gmail.com
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English :
Astronomy Mondays
L’événement Lundis de l’astronomie Chamaret a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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