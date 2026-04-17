Stage remise en selle – de l’initiation à la balade sur le chemin Action Ozon Châtellerault

Châtellerault

Stage remise en selle – de l’initiation à la balade sur le chemin

Action Ozon 4 rue stendhal Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 12:15:00

fin : 2026-04-24 13:45:00

Date(s) :

2026-04-21 2026-04-24 2026-04-28 2026-05-05 2026-05-12

Vous souhaitez reprendre confiance à vélo et acquérir les bons gestes pour rouler en sécurité ? Participez aux 5 séances animées par Re-Cycles Poitiers et des professionnels-éducateurs de la mobilité à vélo.

Objectifs du stage

. pratiquer le vélo en autonomie et en sécurité

. avoir les bons réflexes pour une circulation sur la voie publique

. connaître les outils et bases nécessaires pour pratiquer le vélo comme moyen de transport régulier

Renseignements, dates des séances et inscription obligatoire

05 49 23 64 99 ou [maiavelo@grand-chatellerault.fr](mailto:maiavelo@grand-chatellerault.fr)

Attention l’assiduité aux séances pour un apprentissage efficace et un meilleur suivi pédagogique est essentielle. Merci de ne pas vous inscrire si vous n’êtes pas certain de vous rendre disponible. .

Action Ozon 4 rue stendhal Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 64 99 maiavelo@grand-chatellerault.fr

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English : Stage remise en selle – de l’initiation à la balade sur le chemin

L’événement Stage remise en selle – de l’initiation à la balade sur le chemin Châtellerault a été mis à jour le 2026-04-11 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne