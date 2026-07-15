Stage Rocket Stove Fabriquez votre cuiseur mobile haute performance Écocentre Trégor Pleumeur-Bodou
lundi 24 août 2026 · Écocentre Trégor · Pleumeur-Bodou
Informations pratiques
Pleumeur-Bodou
Stage Rocket Stove Fabriquez votre cuiseur mobile haute performance
Écocentre Trégor Route du Radôme Pleumeur-Bodou Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24 09:00:00
fin : 2026-08-27 18:00:00
Date(s) :
2026-08-24
Le rocket stove est un réchaud à bois, simple à construire et particulièrement efficace.
Il consomme 4 à 6 fois moins de combustible qu’un foyer ouvert.
On y encastre une casserole ou une marmite d’un volume allant de 9 à 12 litres pour un format standard et de 30 à 50 litres pour le format géant .
Le format standard est très pratique pour des cuissons quotidienne pour une famille, tandis que le format géant est très pratique pour faire des grosses quantités ou stériliser les bocaux.
Le corps du modèle standard part de la transformation d’une bouteille de gaz tandis que le modèle géant se base sur la transformation d’un ancien chauffe-eau. .
Écocentre Trégor Route du Radôme Pleumeur-Bodou 22560 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 40 56 84 46
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English :
L’événement Stage Rocket Stove Fabriquez votre cuiseur mobile haute performance Pleumeur-Bodou a été mis à jour le 2026-07-15 par SITARMOR
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