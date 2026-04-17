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Stage Sculpture sur bois Le Conquet

Stage Sculpture sur bois Le Conquet jeudi 20 août 2026.

Adresse : 1 La Vallée

Ville : 29217 Le Conquet

Département : Finistère

Début : jeudi 20 août 2026

Fin : vendredi 21 août 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Le Conquet

Stage Sculpture sur bois

1 La Vallée Le Conquet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 14:30:00
fin : 2026-08-21 17:00:00

Date(s) :
2026-08-20

Créer un objet en partant d’un bout de bois au couteau.

Nous allons partir à la découverte de la sculpture sur bois, trouver les bons réflexes, sculpter selon notre imagination et les courbes que nous offre la matière.   .

1 La Vallée Le Conquet 29217 Finistère Bretagne +33 6 68 09 99 80 

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English : Stage Sculpture sur bois

L’événement Stage Sculpture sur bois Le Conquet a été mis à jour le 2026-04-17 par OT IROISE BRETAGNE

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