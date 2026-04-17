Stage Sculpture sur bois Le Conquet
Stage Sculpture sur bois Le Conquet jeudi 20 août 2026.
Le Conquet
Stage Sculpture sur bois
1 La Vallée Le Conquet Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 14:30:00
fin : 2026-08-21 17:00:00
Date(s) :
2026-08-20
Créer un objet en partant d’un bout de bois au couteau.
Nous allons partir à la découverte de la sculpture sur bois, trouver les bons réflexes, sculpter selon notre imagination et les courbes que nous offre la matière. .
1 La Vallée Le Conquet 29217 Finistère Bretagne +33 6 68 09 99 80
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English : Stage Sculpture sur bois
L’événement Stage Sculpture sur bois Le Conquet a été mis à jour le 2026-04-17 par OT IROISE BRETAGNE
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