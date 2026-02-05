Stage technique pêche aux leurres Maison Pêche et Nature Jugon-les-Lacs Commune nouvelle

Stage technique pêche aux leurres

Maison Pêche et Nature 2 rue des Grands Moulins Jugon-les-Lacs Commune nouvelle Côtes-d'Armor

Début : 2026-08-26 10:00:00

fin : 2026-08-26 17:00:00

2026-08-26

Réservé aux 10-17ans, ce stage de pêche des carnassiers est dédié aux jeunes pêcheurs pratiquants (ayant une carte de pêche annuelle) et souhaitant se perfectionner. Durant une journée, vous aborderez la technique mais aussi les stratégies de pêche pour devenir autonome et prêt pour participer aux rencontres du circuit Junior Fishing Tour.

Prévoir pique-nique, bottes et vêtements adaptés à la météo.

Matériel fourni, droit de pêche inclus. Effectif limité, inscription indispensable.

Prévoir des bottes et des vêtements adaptés à la météo du jour. .

Maison Pêche et Nature 2 rue des Grands Moulins Jugon-les-Lacs Commune nouvelle 22270 Côtes-d'Armor Bretagne +33 2 96 50 60 04

