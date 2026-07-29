Informations pratiques

Coutances

Stage tennis

Parc des sports Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-08-03 17:00:00

fin : 2026-08-07 20:00:00

Date(s) :

2026-08-03

Stages de tennis au sein du club Coutances pour découvrir le tennis de façon ludique pour tout les niveaux. Stages encadrés par un enseignant diplômés d’état. .

Parc des sports Coutances 50200 Manche Normandie +33 7 85 87 20 53 Thomas.ledentu@orange.fr

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English : Stage tennis

L’événement Stage tennis Coutances a été mis à jour le 2026-07-22 par Coutances Tourisme