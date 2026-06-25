Stage théâtre (impro) Jardin des muses à coté du moulin de L’Arbalète,route des moulins Saint-Maclou-de-Folleville
Stage théâtre (impro) Jardin des muses à coté du moulin de L’Arbalète,route des moulins Saint-Maclou-de-Folleville mardi 7 juillet 2026.
Saint-Maclou-de-Folleville
Stage théâtre (impro)
Jardin des muses à coté du moulin de L’Arbalète,route des moulins 132 Rue des Moulins Saint-Maclou-de-Folleville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Jeudi 2026-07-07 10:00:00
fin : 2026-07-17 17:00:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-13
La compagnie Filemuse organise des cours de théâtre pour enfants et adolescents. Exercices d’expressions orales et corporelles, d’improvisations et de jeux théâtraux.
Possibilité de pique-niquer sur place le midi. .
Jardin des muses à coté du moulin de L’Arbalète,route des moulins 132 Rue des Moulins Saint-Maclou-de-Folleville 76890 Seine-Maritime Normandie +33 7 83 10 21 66 filemuse@hotmail.fr
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English : Stage théâtre (impro)
L’événement Stage théâtre (impro) Saint-Maclou-de-Folleville a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Terroir de Caux
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