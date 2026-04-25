Stage Web Radio Circus pour les 8/10 et 11/14 ans TARBES Tarbes lundi 24 août 2026.

Tarbes

Stage Web Radio Circus pour les 8/10 et 11/14 ans

TARBES 10 bd Renaudet Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : 100 – 100 – 100 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-24 09:30:00

fin : 2026-08-26 17:00:00

Date(s) :

2026-08-24

L’école de cirque Passing propose ses stages d’été Vos enfants vont adorer !

Amener son pique-nique.

Inscription obligatoire

.

TARBES 10 bd Renaudet Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 77 27 17 16 cirque@passing65.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Passing Circus School is offering summer camps: Your kids will love it!

Bring a picnic lunch.

Registration required

L’événement Stage Web Radio Circus pour les 8/10 et 11/14 ans Tarbes a été mis à jour le 2026-06-23 par OT de Tarbes|CDT65