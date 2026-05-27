Stages 1ère et 2ème étoiles Tauxigny-Saint-Bauld
vendredi 16 octobre 2026 · Tauxigny-Saint-Bauld
Informations pratiques
Tauxigny-Saint-Bauld
Stages 1ère et 2ème étoiles
Lieu-dit Ligoret Tauxigny-Saint-Bauld Indre-et-Loire
Tarif : 170 – 170 – EUR
170
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 09:30:00
fin : 2026-10-18 23:45:00
Date(s) :
2026-10-16
Session extraordinaire sur un week-end. Le contenu est strictement identique aux stages 1ère et 2ème étoile se repérer sous le ciel nocturne, mécanique céleste, instruments et observation, notions d’astrophysique. A partir de 16 ans.
Session extraordinaire sur un week-end. Le contenu est strictement identique aux stages 1ère et 2ème étoile se repérer sous le ciel nocturne, mécanique céleste, instruments et observation, notions d’astrophysique. A partir de 16 ans. Les participants peuvent apporter leur propre matériel d’observation s’ils en possèdent. 170 .
Lieu-dit Ligoret Tauxigny-Saint-Bauld 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire contacts@astrotouraine.fr
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English :
Extraordinary session over a weekend. The content is strictly identical to the 1st and 2nd star courses. From 16 years old.
L’événement Stages 1ère et 2ème étoiles Tauxigny-Saint-Bauld a été mis à jour le 2026-05-27 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
À voir aussi à Tauxigny-Saint-Bauld (Indre-et-Loire)
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