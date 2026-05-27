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AGENDA · Tauxigny-Saint-Bauld

Stages 1ère et 2ème étoiles Tauxigny-Saint-Bauld

vendredi 16 octobre 2026 · Tauxigny-Saint-Bauld

Stages 1ère et 2ème étoiles Tauxigny-Saint-Bauld

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
lundi 19 octobre 2026
Heure de début
09:30:00
Adresse
Lieu-dit Ligoret
Ville
37310 Tauxigny-Saint-Bauld
Département
Indre-et-Loire
Tarif
170 170 170 Tarif de base plein tarif

Tauxigny-Saint-Bauld

Stages 1ère et 2ème étoiles

Lieu-dit Ligoret Tauxigny-Saint-Bauld Indre-et-Loire

Tarif : 170 – 170 – EUR
170
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 09:30:00
fin : 2026-10-18 23:45:00

Date(s) :
2026-10-16

Session extraordinaire sur un week-end. Le contenu est strictement identique aux stages 1ère et 2ème étoile se repérer sous le ciel nocturne, mécanique céleste, instruments et observation, notions d’astrophysique. A partir de 16 ans.
Session extraordinaire sur un week-end. Le contenu est strictement identique aux stages 1ère et 2ème étoile se repérer sous le ciel nocturne, mécanique céleste, instruments et observation, notions d’astrophysique. A partir de 16 ans. Les participants peuvent apporter leur propre matériel d’observation s’ils en possèdent. 170  .

Lieu-dit Ligoret Tauxigny-Saint-Bauld 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire   contacts@astrotouraine.fr

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English :

Extraordinary session over a weekend. The content is strictly identical to the 1st and 2nd star courses. From 16 years old.

L’événement Stages 1ère et 2ème étoiles Tauxigny-Saint-Bauld a été mis à jour le 2026-05-27 par Loches Touraine Châteaux de la Loire

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