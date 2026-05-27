Informations pratiques

Tauxigny-Saint-Bauld

Stages 1ère et 2ème étoiles

Lieu-dit Ligoret Tauxigny-Saint-Bauld Indre-et-Loire

Tarif : 170 – 170 – EUR

170

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 09:30:00

fin : 2026-10-18 23:45:00

Date(s) :

2026-10-16

Session extraordinaire sur un week-end. Le contenu est strictement identique aux stages 1ère et 2ème étoile se repérer sous le ciel nocturne, mécanique céleste, instruments et observation, notions d’astrophysique. A partir de 16 ans.

Session extraordinaire sur un week-end. Le contenu est strictement identique aux stages 1ère et 2ème étoile se repérer sous le ciel nocturne, mécanique céleste, instruments et observation, notions d’astrophysique. A partir de 16 ans. Les participants peuvent apporter leur propre matériel d’observation s’ils en possèdent. 170 .

Lieu-dit Ligoret Tauxigny-Saint-Bauld 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire contacts@astrotouraine.fr

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English :

Extraordinary session over a weekend. The content is strictly identical to the 1st and 2nd star courses. From 16 years old.

L’événement Stages 1ère et 2ème étoiles Tauxigny-Saint-Bauld a été mis à jour le 2026-05-27 par Loches Touraine Châteaux de la Loire