Stages artistiques des vacances d’été 2026 à l’Atelier O Pigmentée Atelier O Pigmentée Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-18 09:00 – 17:30

Gratuit : non Sur inscription (places limitées) Demi-journée : 9H à 12H30 ou de 14H à 17H30Tarif (37 euros)Journées complètes : de 9H à 17H30Tarif (63 euros)Stage complet de 5 jours : 270 eurosfrais de garderie de midi : 5 euros______________________________________________________________Options & Rates:Half-day: 9:00 AM to 12:30 PM or 2:00 PM to 5:30 PM – €37Full day: 9:00 AM to 5:30 PM – €63Full 5-day camp: €270Lunchtime childcare fee: €5 Jeune Public – Age minimum : 4 et Age maximum : 11

Offrez à vos enfants des vacances d’été créatives et ludiques à Nantes ! Du lundi au vendredi, l’Atelier O Pigmentée accueille les enfants de 4 à 11 ans pour des stages estivaux uniques. Cet été, le programme s’enrichit pour proposer un véritable parcours pluridisciplinaire. En plus des arts plastiques, de la peinture et du modelage, vos enfants s’initieront au monde du cirque, à la création de marionnettes et à l’éveil musical !Billetterie :https://www.helloasso.com/associations/association-o-pigmentee/evenements/stages-artistiques-des-vacances-d-ete-2026-a-l-atelier-o-pigmenteePossibilité d’inscription sur une ou plusieurs demi-journées ou journées complètes.Possibilité d’inscription pour le stage complet.Les enfants peuvent ramener leurs pique-niques et goûters à l’atelier et manger sur place avec l’intervenant(e). Possibilité de réchauffer les plats. (frais de garderie de midi : 5 €) Demi-journée : 9H à 12H30 ou de 14H à 17H30Tarif (37 euros)Journées complètes : de 9H à 17H30Tarif (63 euros)Stage complet de 5 jours : 270 eurosfrais de garderie de midi : 5 euros**Attention !!! Les stages n’auront lieu qu’à partir de 2 inscriptions pour les ateliers d’arts plastiques et à partir de 3 inscriptions pour les ateliers de musique. Vous serez remboursés en cas d’annulation. Les annulations auront lieu 48h à l’avance. Merci de votre compréhension ! :)***Pour les enfants qui déjeunent à l’atelier, merci de sélectionner l’option « garderie ».**Si vous prévoyez une récupération tardive de votre enfant entre 12h30 et 14h, merci de sélectionner l’option « Garderie » lors du paiement. Ce service est également disponible pour les parents souhaitant déposer leur enfant dès 12h30, avant le début de l’atelier de 14h.Réservation obligatoire. Places limitées pour garantir le confort de chaque enfant.

Atelier O Pigmentée Nantes 44000

https://www.atelieropigmentee.com/vacances-d-ete



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