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STAGES CANOË Sucé-sur-Erdre

STAGES CANOË Sucé-sur-Erdre lundi 6 juillet 2026.

Adresse : 158, rue de la Papinière

Ville : 44240 Sucé-sur-Erdre

Département : Loire-Atlantique

Début : lundi 6 juillet 2026

Fin : mercredi 8 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 80

Sucé-sur-Erdre

STAGES CANOË

158, rue de la Papinière Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique

Tarif : – – 80 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 10:00:00
fin : 2026-08-19 12:00:00

Date(s) :
2026-07-06 2026-07-27 2026-08-11 2026-08-17

Venez découvrir la pratique du Canoë
Encadré par un moniteur diplômé, vous découvrirez pendant 3 demi journées le canoë-kayak Apprentissage des bases du canoë kayak, du stand up paddle, observation de la faune et de la flore locale, chasse au trésor.   .

158, rue de la Papinière Sucé-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire  

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English :

Come and discover canoeing

L’événement STAGES CANOË Sucé-sur-Erdre a été mis à jour le 2026-06-07 par Pays Erdre Canal Forêt

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