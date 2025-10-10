Sucé-sur-Erdre

STAGES CANOË

158, rue de la Papinière Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique

Tarif : – – 80 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 10:00:00

fin : 2026-08-19 12:00:00

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-27 2026-08-11 2026-08-17

Venez découvrir la pratique du Canoë

Encadré par un moniteur diplômé, vous découvrirez pendant 3 demi journées le canoë-kayak Apprentissage des bases du canoë kayak, du stand up paddle, observation de la faune et de la flore locale, chasse au trésor. .

158, rue de la Papinière Sucé-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire

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English :

Come and discover canoeing

L’événement STAGES CANOË Sucé-sur-Erdre a été mis à jour le 2026-06-07 par Pays Erdre Canal Forêt