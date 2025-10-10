STAGES CANOË Sucé-sur-Erdre
STAGES CANOË Sucé-sur-Erdre lundi 6 juillet 2026.
Sucé-sur-Erdre
STAGES CANOË
158, rue de la Papinière Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique
Tarif : – – 80 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 10:00:00
fin : 2026-08-19 12:00:00
Date(s) :
2026-07-06 2026-07-27 2026-08-11 2026-08-17
Venez découvrir la pratique du Canoë
Encadré par un moniteur diplômé, vous découvrirez pendant 3 demi journées le canoë-kayak Apprentissage des bases du canoë kayak, du stand up paddle, observation de la faune et de la flore locale, chasse au trésor. .
158, rue de la Papinière Sucé-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and discover canoeing
L’événement STAGES CANOË Sucé-sur-Erdre a été mis à jour le 2026-06-07 par Pays Erdre Canal Forêt
À voir aussi à Sucé-sur-Erdre (Loire-Atlantique)
- UNE PAUSE POUR SE RESSOURCER Sucé-sur-Erdre 13 juin 2026
- CAFÉ COUP DE COEUR Médiathèque Sucé-sur-Erdre 13 juin 2026
- CAFÉ TRICOT & CROCHET Place Jean Monnet Sucé-sur-Erdre 15 juin 2026
- FÊTE DE LA MUSIQUE Sucé-sur-Erdre 19 juin 2026
- PAROLES DE NATURE Sucé-sur-Erdre 19 juin 2026