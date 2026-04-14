Stages Cirque en Famille, Le Chapidock – école des arts du cirque, Nantes

Stages Cirque en Famille Dimanche 10 mai, 10h00 Le Chapidock – école des arts du cirque Loire-Atlantique

30 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-10T10:00:00+02:00 – 2026-05-10T15:00:00+02:00

Fin : 2026-05-10T10:00:00+02:00 – 2026-05-10T15:00:00+02:00

Un samedi convivial et ludique au Chapidock pour découvrir l’univers des arts du cirque en famille (à partir de 3 ans) : acrobatie, jonglerie, équilibre sur objets, aérien… Se retrouver, s’amuser, se surprendre !

à partir de 3 ans et sans limite d’âge // un.e adulte par enfant minimum (les adultes participent aux activités au même titre que les enfants.)

Déroulement de l’après midi :

• Mise en mouvement conviviale

• Portés acrobatiques parent-enfant et jonglerie

• Petite pause goûter : ramenez vos grignotes !

• Découverte des agrès aériens, et de l’équilibre sur objets, en petits groupes

• Relaxation parent-enfant sous forme de massage ludique pour un retour au calme partagé

Le Chapidock – école des arts du cirque 60 Quai Président Wilson, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « contact@chapidock.com »}]

Un samedi convivial et ludique au Chapidock pour découvrir l’univers des arts du cirque en famille famille enfants parents

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