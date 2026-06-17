Stages d’arts plastiques Centre Culturel de la Visitation Périgueux

Périgueux

Stages d’arts plastiques

Centre Culturel de la Visitation 5 Rue Littré Périgueux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-24

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-24

L’école municipale d’arts plastiques propose aux enfants de Périgueux âgés de 6 à 14 ans des ateliers pour s’initier

aux pratiques artistiques. Découverte d’une technique différente chaque jour (modelage, aquarelle, peinture, gravure, gouache, …).

La Visitation | Nombre de places limité

payant / sur inscription .

Centre Culturel de la Visitation 5 Rue Littré Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 55 17 lavisitation@perigueux.fr

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English : Stages d’arts plastiques

L’événement Stages d’arts plastiques Périgueux a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Communal de Périgueux