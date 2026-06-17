Stages d’arts plastiques Centre Culturel de la Visitation Périgueux
Stages d’arts plastiques Centre Culturel de la Visitation Périgueux lundi 24 août 2026.
Périgueux
Stages d’arts plastiques
Centre Culturel de la Visitation 5 Rue Littré Périgueux Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-24
L’école municipale d’arts plastiques propose aux enfants de Périgueux âgés de 6 à 14 ans des ateliers pour s’initier
aux pratiques artistiques. Découverte d’une technique différente chaque jour (modelage, aquarelle, peinture, gravure, gouache, …).
La Visitation | Nombre de places limité
payant / sur inscription .
Centre Culturel de la Visitation 5 Rue Littré Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 55 17 lavisitation@perigueux.fr
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English : Stages d’arts plastiques
L’événement Stages d’arts plastiques Périgueux a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Communal de Périgueux
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