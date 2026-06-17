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Stages d’arts plastiques Centre Culturel de la Visitation Périgueux

Stages d’arts plastiques Centre Culturel de la Visitation Périgueux

Stages d’arts plastiques Centre Culturel de la Visitation Périgueux lundi 24 août 2026.

Lieu : Centre Culturel de la Visitation

Adresse : 5 Rue Littré

Ville : 24000 Périgueux

Département : Dordogne

Début : lundi 24 août 2026

Fin : vendredi 28 août 2026

Tarif :

Périgueux

Stages d’arts plastiques

Centre Culturel de la Visitation 5 Rue Littré Périgueux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-08-24

L’école municipale d’arts plastiques propose aux enfants de Périgueux âgés de 6 à 14 ans des ateliers pour s’initier
aux pratiques artistiques. Découverte d’une technique différente chaque jour (modelage, aquarelle, peinture, gravure, gouache, …).
La Visitation | Nombre de places limité
payant / sur inscription   .

Centre Culturel de la Visitation 5 Rue Littré Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 55 17  lavisitation@perigueux.fr

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English : Stages d’arts plastiques

L’événement Stages d’arts plastiques Périgueux a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Communal de Périgueux

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