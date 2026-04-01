Stages de chants avec le collectif de l’Armée du chalut Maison des associations Clohars-Carnoët
Stages de chants avec le collectif de l’Armée du chalut Maison des associations Clohars-Carnoët samedi 25 avril 2026.
Clohars-Carnoët
Stages de chants avec le collectif de l’Armée du chalut
Maison des associations 47 Rue de Saint-Jacques Clohars-Carnoët Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 14:00:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Quatre ateliers en parallèle à chacun de choisir !
1 Chanteys et chants de travail par Michael Wright, Michel Colleu et Gaël Rolland
2 Complaintes maritimes par Pascal Servain et Césaire Berchel
3 Accompagnement de chants à l’accordéon diatonique par Emmanuel Pariselle
4 Apprendre Ni beus ur vag, un chant à thème maritime de Doëlan par Brigitte
Kloareg atelier pour parents et enfants durée 1h (16h 17 h)
Apprentissage à l’oreille, textes transmis, écoute d’exemples de collectes auprès d’anciens marins
Accueil 13h 30 Maison des Associations 47 rue de Saint-Jacques Clohars-Carnoët 29,
Stage 14h 17h, sauf atelier 4 16h 17 h
Préciser à l’inscription atelier 1, 2, 3 ou 4
Prix 25€ 10€ pour étudiants ou chômeurs. sauf atelier 4 5 €. Gratuit moins de 15 ans pour les 4 ateliers
Stages sur inscription .
Maison des associations 47 Rue de Saint-Jacques Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 6 34 96 03 13
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English : Stages de chants avec le collectif de l’Armée du chalut
L’événement Stages de chants avec le collectif de l’Armée du chalut Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-04-14 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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