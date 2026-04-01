Stages de chants avec le collectif de l’Armée du chalut Maison des associations Clohars-Carnoët

Clohars-Carnoët

Stages de chants avec le collectif de l’Armée du chalut

Maison des associations 47 Rue de Saint-Jacques Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 14:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Quatre ateliers en parallèle à chacun de choisir !

1 Chanteys et chants de travail par Michael Wright, Michel Colleu et Gaël Rolland

2 Complaintes maritimes par Pascal Servain et Césaire Berchel

3 Accompagnement de chants à l’accordéon diatonique par Emmanuel Pariselle

4 Apprendre Ni beus ur vag, un chant à thème maritime de Doëlan par Brigitte

Kloareg atelier pour parents et enfants durée 1h (16h 17 h)

Apprentissage à l’oreille, textes transmis, écoute d’exemples de collectes auprès d’anciens marins

Accueil 13h 30 Maison des Associations 47 rue de Saint-Jacques Clohars-Carnoët 29,

Stage 14h 17h, sauf atelier 4 16h 17 h

Préciser à l’inscription atelier 1, 2, 3 ou 4

Prix 25€ 10€ pour étudiants ou chômeurs. sauf atelier 4 5 €. Gratuit moins de 15 ans pour les 4 ateliers

Stages sur inscription .

Maison des associations 47 Rue de Saint-Jacques Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 6 34 96 03 13

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English : Stages de chants avec le collectif de l’Armée du chalut

L’événement Stages de chants avec le collectif de l’Armée du chalut Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-04-14 par OT QUIMPERLE LES RIAS