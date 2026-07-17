Stages de dessin peinture sur le thème du portrait, La Balise, Concarneau

Informations pratiques

Stages de dessin peinture sur le thème du portrait 20 – 24 juillet La Balise Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-20T10:00:00+02:00 – 2026-07-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-07-24T10:00:00+02:00 – 2026-07-24T12:00:00+02:00

**Semaine sur le thème du portrait, de 10h à 12h**

Chaque matinée est indépendante et permet d’aborder le thème du portrait sous différents angles.

– lundi 20 : au fusain, travail des proportions. Le fusain permet de travailler vite, de mettre en place les masses, ombres et lumières et de modifier facilement.

– mardi 21 : les valeurs brou de noix. Pour continuer à travailler sur le dessin, en ajoutant un lavis pour les ombres et les lumières.

– mercredi 22 : aquarelle, travail de la couleur. À l’aide de couches successives, on viendra apporter les couleurs de la peau et des cheveux.

– jeudi 23 : portrait à la gouache. Travailler l’ombre, la lumière et la couleur.

– vendredi 24 : multiples, le monotype. Réaliser des portraits simplement, même sans savoir dessiner. Le monotype donne toujours de bons résultats.

Accessible à tous les niveaux à partir de 10 ans, débutants bienvenus.

Matériel fourni, mais vous pouvez venir avec le vôtre. Blouse conseillée.

*20€ un stage*

*90 € les cinq stages*

*+ 5€ d’adhésion pour les non adhérents à l’association*

Les inscriptions se font par retour de mail, ou au téléphone. Pour finaliser la réservation, le paiement s’effectue par hello asso, ou en déposant un chèque dans la boite aux lettres à la maison des associations.

Toute inscription vous engage.

La Balise 5 rue colonel Moll, concarneau Concarneau 29900 Finistère Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/ecole-d-art-de-concarneau/evenements/stages-du-20-au-24-juillet-le-portrait »}, {« type »: « email », « value »: « contact@concarneau.art »}, {« type »: « phone », « value »: « 0679925110 »}] AVEN

De un à cinq stages pour réaliser des portraits