AGENDA · Paimpol
Stages de golf enfants Paimpol
lundi 10 août 2026 · Paimpol
Informations pratiques
Paimpol
Stages de golf enfants
Route de Prat Paimpol Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 14:00:00
fin : 2026-08-13 16:00:00
Date(s) :
2026-08-10
Venez découvrir ou perfectionner votre golf lors d’un stage enfants sous forme ludique de 6 à 17 ans .
Route de Prat Paimpol 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 88 47 17 79
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English :
L’événement Stages de golf enfants Paimpol a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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