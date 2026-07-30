UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Paimpol

Stages de golf enfants Paimpol

lundi 10 août 2026 · Paimpol

Informations pratiques

Début
lundi 10 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Route de Prat
Ville
22140 Paimpol
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Paimpol

Stages de golf enfants

Route de Prat Paimpol Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 14:00:00
fin : 2026-08-13 16:00:00

Date(s) :
2026-08-10

Venez découvrir ou perfectionner votre golf lors d’un stage enfants sous forme ludique de 6 à 17 ans   .

Route de Prat Paimpol 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 88 47 17 79 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Stages de golf enfants Paimpol a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol

À voir aussi à Paimpol (Côtes-d'Armor)