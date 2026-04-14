Stages de théâtre vacances de Pâques, Espace Claude Ducert, Labège
Stages de théâtre vacances de Pâques, Espace Claude Ducert, Labège lundi 20 avril 2026.
Stages de théâtre vacances de Pâques 20 – 23 avril Espace Claude Ducert Haute-Garonne
De 10 € à 25 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-20T09:30:00+02:00 – 2026-04-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-04-23T09:30:00+02:00 – 2026-04-23T21:00:00+02:00
À L’ESPACE CLAUDE DUCERT – LABÈGE
ENFANTS 7 À 10 ANS :
20 AVRIL DE 09H30 À 17H00 / 25 € ou 20 € si adhérent
21 AVRIL DE 09H30 À 17H00 / 25 € ou 20 € si adhérent
22 AVRIL DE 09H30 À 12H30 / 12 € ou 10 € si adhérent
ADOS 10 À 14 ANS : 23 AVRIL DE 09H30 À 12H30 / 12 € ou 10 € si adhérent
ADULTES TOUT NIVEAU : 21 AVRIL DE 19H00 À 21H00 / 15 € ou 12 € si adhérent
STAGE DE THÉÂTRE EN ANGLAIS
ENFANTS 7 À 10 ANS : 22 AVRIL DE 14H00 À 17H00 / 16 € ou 14 € si adhérent;
ADOS 10 À 14 ANS : 23 AVRIL DE 14H00 À 17H00 / 16 € ou 14 € si adhérent;
ADOS 14 À 18 ANS : 23 AVRIL DE 17H00 À 19H00 / 14 € ou 12 € si adhérent;
ADULTES TOUT NIVEAU : 23 AVRIL DE 19H00 À 21H00 / 20 € ou 15 € si adhérent.
Ouvert à toutes et tous.
Tarif réduit pour les personnes adhérentes à l’association.
Infos et inscriptions : theatre.fenixfelicis@gmail.com
ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION DE THÉÂTRE FÉNIX FÉLICIS
Espace Claude Ducert 1 Av. Paul Riquet, 31670 Labège Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « theatre.fenixfelicis@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:theatre.fenixfelicis@gmail.com »}]
Stages de théâtre et théâtre en anglais, du 20 au 23 avril, pour les enfants, les ados et les adultes, de tout niveau. théâtre ateliers
Fénix Félicis
À voir aussi à Labège (Haute-Garonne)
- DANY PARMENTIER – GOUROU – DANY PARMENTIER SALLE DIAGORA Labege 15 avril 2026
- THOMAS GT – THOMAS GT – ARTICHAUT SALLE DIAGORA Labege 16 avril 2026
- Festi’Trial, terrain de Trial, Labège 19 avril 2026
- Stage de tennis Vacances de Pâques, Tennis club de Labège, Labège 20 avril 2026
- Mai à Vélo 2026, Capitole Finance, Labège 1 mai 2026