Stages de théâtre vacances de Pâques, Espace Claude Ducert, Labège

Stages de théâtre vacances de Pâques 20 – 23 avril Espace Claude Ducert Haute-Garonne

De 10 € à 25 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-20T09:30:00+02:00 – 2026-04-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-23T09:30:00+02:00 – 2026-04-23T21:00:00+02:00

À L’ESPACE CLAUDE DUCERT – LABÈGE

ENFANTS 7 À 10 ANS :

20 AVRIL DE 09H30 À 17H00 / 25 € ou 20 € si adhérent

21 AVRIL DE 09H30 À 17H00 / 25 € ou 20 € si adhérent

22 AVRIL DE 09H30 À 12H30 / 12 € ou 10 € si adhérent

ADOS 10 À 14 ANS : 23 AVRIL DE 09H30 À 12H30 / 12 € ou 10 € si adhérent

ADULTES TOUT NIVEAU : 21 AVRIL DE 19H00 À 21H00 / 15 € ou 12 € si adhérent

STAGE DE THÉÂTRE EN ANGLAIS

ENFANTS 7 À 10 ANS : 22 AVRIL DE 14H00 À 17H00 / 16 € ou 14 € si adhérent;

ADOS 10 À 14 ANS : 23 AVRIL DE 14H00 À 17H00 / 16 € ou 14 € si adhérent;

ADOS 14 À 18 ANS : 23 AVRIL DE 17H00 À 19H00 / 14 € ou 12 € si adhérent;

ADULTES TOUT NIVEAU : 23 AVRIL DE 19H00 À 21H00 / 20 € ou 15 € si adhérent.

Ouvert à toutes et tous.

Tarif réduit pour les personnes adhérentes à l’association.

Infos et inscriptions : theatre.fenixfelicis@gmail.com

ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION DE THÉÂTRE FÉNIX FÉLICIS

Espace Claude Ducert 1 Av. Paul Riquet, 31670 Labège Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « theatre.fenixfelicis@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:theatre.fenixfelicis@gmail.com »}]

Stages de théâtre et théâtre en anglais, du 20 au 23 avril, pour les enfants, les ados et les adultes, de tout niveau. théâtre ateliers

Fénix Félicis