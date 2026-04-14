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Stages de théâtre vacances de Pâques, Espace Claude Ducert, Labège

Stages de théâtre vacances de Pâques, Espace Claude Ducert, Labège

Stages de théâtre vacances de Pâques, Espace Claude Ducert, Labège lundi 20 avril 2026.

Lieu : Espace Claude Ducert

Adresse : 1 Av. Paul Riquet, 31670 Labège

Ville : 31670 Labège

Département : Haute-Garonne

Début : lundi 20 avril 2026

Fin : jeudi 23 avril 2026

Tarif : De 10 € à 25 €

Stages de théâtre vacances de Pâques 20 – 23 avril Espace Claude Ducert Haute-Garonne

De 10 € à 25 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-20T09:30:00+02:00 – 2026-04-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-04-23T09:30:00+02:00 – 2026-04-23T21:00:00+02:00

À L’ESPACE CLAUDE DUCERT – LABÈGE

ENFANTS 7 À 10 ANS :
20 AVRIL DE 09H30 À 17H00 / 25 € ou 20 € si adhérent
21 AVRIL DE 09H30 À 17H00 / 25 € ou 20 € si adhérent
22 AVRIL DE 09H30 À 12H30 / 12 € ou 10 € si adhérent

ADOS 10 À 14 ANS : 23 AVRIL DE 09H30 À 12H30 / 12 € ou 10 € si adhérent

ADULTES TOUT NIVEAU : 21 AVRIL DE 19H00 À 21H00 / 15 € ou 12 € si adhérent

STAGE DE THÉÂTRE EN ANGLAIS
ENFANTS 7 À 10 ANS : 22 AVRIL DE 14H00 À 17H00 / 16 € ou 14 € si adhérent;
ADOS 10 À 14 ANS : 23 AVRIL DE 14H00 À 17H00 / 16 € ou 14 € si adhérent;
ADOS 14 À 18 ANS : 23 AVRIL DE 17H00 À 19H00 / 14 € ou 12 € si adhérent;
ADULTES TOUT NIVEAU : 23 AVRIL DE 19H00 À 21H00 / 20 € ou 15 € si adhérent.

Ouvert à toutes et tous.
Tarif réduit pour les personnes adhérentes à l’association.

Infos et inscriptions : theatre.fenixfelicis@gmail.com
ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION DE THÉÂTRE FÉNIX FÉLICIS

Espace Claude Ducert 1 Av. Paul Riquet, 31670 Labège Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « theatre.fenixfelicis@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:theatre.fenixfelicis@gmail.com »}]
Stages de théâtre et théâtre en anglais, du 20 au 23 avril, pour les enfants, les ados et les adultes, de tout niveau. théâtre ateliers

Fénix Félicis

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