Stages de voile avec le Centre Nautique de Roscoff Centre Nautique Roscoff lundi 6 juillet 2026.

Roscoff

Stages de voile avec le Centre Nautique de Roscoff

Centre Nautique 1 bis Rue Capitaine Coadou Roscoff Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 09:00:00

fin : 2026-08-28 17:00:00

Date(s) :

2026-07-06

Le Centre Nautique de Roscoff propose des stages tout l’été.

De 4 à 6 ans le Jardin des mers différentes activités sur terre et en mer pour découvrir le milieu marin, à travers une chasse au trésor.

Sur Optimist

Entre 6 et 10 ans les Moussaillons initiation à la navigation en optimist, en binôme.

Entre 8 et 12 ans L’Optimist le dériveur des enfants, apprentissage de la voile et premières sensations de vitesse. (seulement le matin)

Sur Catamaran

Entre 9 et 12 ans New Cat 12 le catamaran pour les jeunes (en binôme).

Entre 13 et 15 ans Hobie Cat T1 progresser en binôme sur un catamaran de 14 pieds.

A partir de 16 ans Dart 16 Catamaran pour les jeunes et adultes de plus de 16 ans.

Les stages se déroulent sur 5 demi-journées du lundi au vendredi (matin ou après-midi sauf l’Optimist).

Renseignements et réservation sur le site internet du Centre Nautique de Roscoff ou par téléphone au 02.22.55.19.22. .

Centre Nautique 1 bis Rue Capitaine Coadou Roscoff 29680 Finistère Bretagne +33 2 22 55 19 22

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English :

L’événement Stages de voile avec le Centre Nautique de Roscoff Roscoff a été mis à jour le 2026-06-23 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX