Stages d’échecs vacances d’été, Espace Reine Blanche, Olivet

Informations pratiques

Stages d’échecs vacances d’été 6 juillet – 25 août Espace Reine Blanche Loiret

Inscription en ligne, 8€ par séance

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-06T14:00:00+02:00 – 2026-07-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-08-25T14:00:00+02:00 – 2026-08-25T17:00:00+02:00

Stages échecs vacances d’été à Olivet 6 & 7 juillet, 24 & 25 août

♟️ Envie de maîtriser l’art de l’échec et mat cet été ? ♟️

Que vous soyez totalement débutant ou déjà fin stratège, le CDJE45 et le club La Tour, Prends Garde ! vous proposent deux stages d’échecs ouverts à tous à Olivet !

Quand ?

Session de juillet : 6 & 7 juillet 2026

Session d’août : 24 & 25 août 2026

⏰ Horaires : De 14h00 à 17h00

Où ? Espace Reine Blanche, 3 rue d’Ivoy, Olivet

Tarif : Seulement 8€ la séance (à régler sur place par chèque ou espèces)

Au programme :

Initiation pour faire vos premiers pas sur l’échiquier.

Perfectionnement pour affiner vos tactiques.

Des défis, des exercices ludiques, des jeux et une ambiance garantie !

Bonus : Grands tournois organisés les 21 juillet et 25 août !

Le petit + : Le goûter est offert !

Pour qui ? Les enfants, les ados… et les adultes curieux ! Les places sont limitées, alors ne tardez pas à réserver votre échiquier.

[CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE EN LIGNE]

Espace Reine Blanche 3 rue d’Ivoy Olivet 45160 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdF9wLCf1xo0tAVwQ1xmq81zrvCKfski2fN9qhzH3CXKj7gaQ/viewform »}] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « Lieu : Espace Reine Blanche Salle u00e9chiquier 3 rue du2019Ivoy Animateur : Stu00e9phane Lemau00eetre (animateur diplu00f4mu00e9 de la Fu00e9du00e9ration) Dates : Lundi 6 juillet de 14h00 u00e0 17h00 Mardi 7 juillet de 14h00 u00e0 17h00 Lundi 24 aout de 14h00 u00e0 17h00 Mardi 25 aout de 14h00 u00e0 17h00 Gouter offert, tournoi amical le mardi Tarif : 8u20ac par su00e9ance (u00e0 ru00e9gler sur place par chu00e8que ou espu00e8ces) Contact : Eric VIGNELLES (06.29.44.61.14) / contact@cdje45.fr », « type »: « rich », « title »: « Inscriptions stage vacances d’ u00e9tu00e9 2025 Olivet », « thumbnail_url »: « https://lh4.googleusercontent.com/a_B7vvzyaBTCRF9qahejyddpEN3ZacgNkAMcl8QiBUWcEHgAUubG1OICgrm7jtaQhE6KcvHn7uebozM=w1200-h630-p », « version »: « 1.0 », « url »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdF9wLCf1xo0tAVwQ1xmq81zrvCKfski2fN9qhzH3CXKj7gaQ/viewform?embedded=true », « thumbnail_height »: 200, « thumbnail_width »: 200, « options »: {« _height »: {« label »: « Adjust height », « placeholder »: « ex.: 600, in px », « value »: 2641}}, « messages »: [« If there’s an extra vertical space, it is used up on next step (after « Next » is clicked in the form). »], « html »: «

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