Stages des Arts du cirque Chapiteau Feelethik Andernos-les-Bains

Andernos-les-Bains

Stages des Arts du cirque

Chapiteau Feelethik 107 Avenue Jean-Marcel Despagne Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 09:45:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-07-06

Vous cherchez une activité pour les vacances ?

Durant tout l’été, Feelethik propose des stages des arts du cirque sous son chapiteau, au coeur d’Andernos. Jonglerie, aérien, équilibre, tout pour devenir un parfait circassien.

Tout public, à partir de 3 ans .

Chapiteau Feelethik 107 Avenue Jean-Marcel Despagne Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 05 06 06 feelethik@gmail.com

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English : Stages des Arts du cirque

L’événement Stages des Arts du cirque Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Andernos-les-Bains