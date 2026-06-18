Stages des Arts du cirque Chapiteau Feelethik Andernos-les-Bains
Stages des Arts du cirque Chapiteau Feelethik Andernos-les-Bains lundi 6 juillet 2026.
Andernos-les-Bains
Stages des Arts du cirque
Chapiteau Feelethik 107 Avenue Jean-Marcel Despagne Andernos-les-Bains Gironde
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 09:45:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-07-06
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Durant tout l’été, Feelethik propose des stages des arts du cirque sous son chapiteau, au coeur d’Andernos. Jonglerie, aérien, équilibre, tout pour devenir un parfait circassien.
Tout public, à partir de 3 ans .
Chapiteau Feelethik 107 Avenue Jean-Marcel Despagne Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 05 06 06 feelethik@gmail.com
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English : Stages des Arts du cirque
L’événement Stages des Arts du cirque Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Andernos-les-Bains
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