Chaumes-en-Retz

Stages d’été multi activités

Arthon-en-Retz Chaumes-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 10:00:00

fin : 2026-07-16 17:00:00

Date(s) :

2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-08-24 2026-08-25 2026-08-26 2026-08-27 2026-08-28

Tu aimes le sport ? Tu aimes être dehors ? Tu as entre 7 et 15 ans ? Alors, inscris-toi aux stages d’été multi-activités du club de Tennis d’Arthon proposé en juillet et août. Tu pourras tester le tennis le matin et différentes activités sportives l’après-midi. Rendez-vous à Chaumes-en-Retz

Pratique

ouvert aux jeunes de 7 à 15ans

adhérents et non adhérents du club

20 places maximum par stage

réservation obligatoire avant le vendredi 10 juillet Inscription stage multi-sport

Retrouvez ici tous les évènements programmés à Chaumes-en-Retz .

Arthon-en-Retz Chaumes-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 51 51 73 38 tennis.etoile.arthonnaise@gmail.com

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English :

Do you like sports? Do you like being outdoors? Are you between 7 and 15 years old? Then sign up for the Arthon Tennis Club’s summer multi-activity courses in July and August. You’ll be able to try out tennis in the mornings and various sports activities in the afternoons. See you at Chaumes-en-Retz

L’événement Stages d’été multi activités Chaumes-en-Retz a été mis à jour le 2026-05-12 par I_OT Pornic