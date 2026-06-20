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AGENDA · Fayl-Billot

Stages d’initiation aux métiers d’art à Fayl-Billot Fayl-Billot

jeudi 2 juillet 2026 · Fayl-Billot

Stages d’initiation aux métiers d’art à Fayl-Billot Fayl-Billot

Informations pratiques

Début
jeudi 2 juillet 2026
Fin
vendredi 3 juillet 2026
Adresse
Fayl-Billot
Ville
52500 Fayl-Billot
Département
Haute-Marne
Tarif
0 0 Gratuit Entrée libre

Fayl-Billot

Stages d’initiation aux métiers d’art à Fayl-Billot

Fayl-Billot Fayl-Billot Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02
fin : 2026-07-03

Date(s) :
2026-07-02

Tout public
Ces stages sont accessibles sur inscription payante. Voici le lien permettant de s’inscrire
https://www.helloasso.com/associations/comite-de-developpement-et-de-promotion-de-la-vannerie/boutiques/stages-d-initiation-metiers-d-art-jeudi-02-vendredi-03-juillet-2026   .

Fayl-Billot Fayl-Billot 52500 Haute-Marne Grand Est +33 7 83 60 75 83  comitevannerie@gmail.com

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English :

L’événement Stages d’initiation aux métiers d’art à Fayl-Billot Fayl-Billot a été mis à jour le 2026-06-20 par Antenne de Bourbonne-les-Bains

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