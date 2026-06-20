Stages d’initiation aux métiers d’art à Fayl-Billot Fayl-Billot
jeudi 2 juillet 2026 · Fayl-Billot
Informations pratiques
Fayl-Billot
Stages d’initiation aux métiers d’art à Fayl-Billot
Fayl-Billot Fayl-Billot Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-02
Tout public
Ces stages sont accessibles sur inscription payante. Voici le lien permettant de s’inscrire
https://www.helloasso.com/associations/comite-de-developpement-et-de-promotion-de-la-vannerie/boutiques/stages-d-initiation-metiers-d-art-jeudi-02-vendredi-03-juillet-2026 .
Fayl-Billot Fayl-Billot 52500 Haute-Marne Grand Est +33 7 83 60 75 83 comitevannerie@gmail.com
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English :
L’événement Stages d’initiation aux métiers d’art à Fayl-Billot Fayl-Billot a été mis à jour le 2026-06-20 par Antenne de Bourbonne-les-Bains