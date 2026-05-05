STAGES DU FESTIVAL DE LA SCULPTURE ET DU MARBRE MOULIN DES ARTS Saint-Béat-Lez

Saint-Béat-Lez

STAGES DU FESTIVAL DE LA SCULPTURE ET DU MARBRE

MOULIN DES ARTS Le Village Saint-Béat-Lez Haute-Garonne

Tarif : 260 – 260 – 450 EUR

260

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 14:00:00

fin : 2026-07-17 17:00:00

Date(s) :

2026-07-12 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27

Les stagiaires s’initient ou se perfectionnent aux techniques de la sculpture sur pierre, sur marbre, bronze ou à la sculpture et méditation.

Les stagiaires sont encadrés par un sculpteur professionnel qui les guide à travers les différentes étapes et techniques de réalisation d’une œuvre personnelle.

Horaires 9h-12h et 14h-17h

Du 12/07 au 21/07: stage de bronze (Moulin des arts) ;

Fonte du bronze samedi 18 juillet à 14h (il est conseillé d’arriver un peu en avance)

Du 13/07 au 17/07 stage de marbre (Moulin des arts)

Du 20/07 au 24/07 stage de marbre (Moulin des arts)

Du 27/07 au 31/07 stage de pierre (Moulin des arts) et stage de sculpture et méditation (Château de Saint-Béat) 260 .

MOULIN DES ARTS Le Village Saint-Béat-Lez 31440 Haute-Garonne Occitanie info@marbre-et-arts.fr

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English :

Trainees are introduced to or perfect their skills in stone, marble and bronze sculpture, or in sculpture and meditation.

L’événement STAGES DU FESTIVAL DE LA SCULPTURE ET DU MARBRE Saint-Béat-Lez a été mis à jour le 2026-05-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE