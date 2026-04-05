Stages et séjours ados, promenades à cheval et à poney Centre équestre de Corlay Nanton

Nanton

Stages et séjours ados, promenades à cheval et à poney

Centre équestre de Corlay 826 rue des maquisards Nanton Saône-et-Loire

Tarif : 27 – 27 – 27 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-07-05 2027-03-01

Pendant les vacances scolaires, le centre équestre de Corlay propose:

– des stages et séjours cheval pour les ados, avec ou sans hébergement et repas. Il est encore temps de s’inscrire.

– des promenades à cheval aux trois allures

– des initiations découverte du poney pour les plus petits, à partager en famille. Nous prendrons le temps d’approcher le poney, de le brosser, de le seller, puis nous pourrons monter et aller nous promener tenu en main.

N’hésitez pas à vous renseigner. .

Centre équestre de Corlay 826 rue des maquisards Nanton 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 92 22 94 fourneau.corlay@gmail.com

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English : Stages et séjours ados, promenades à cheval et à poney

L’événement Stages et séjours ados, promenades à cheval et à poney Nanton a été mis à jour le 2026-05-13 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne