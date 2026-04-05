Stages et séjours ados, promenades à cheval et à poney Centre équestre de Corlay Nanton
Stages et séjours ados, promenades à cheval et à poney Centre équestre de Corlay Nanton dimanche 5 juillet 2026.
Nanton
Stages et séjours ados, promenades à cheval et à poney
Centre équestre de Corlay 826 rue des maquisards Nanton Saône-et-Loire
Tarif : 27 – 27 – 27 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-07-05 2027-03-01
Pendant les vacances scolaires, le centre équestre de Corlay propose:
– des stages et séjours cheval pour les ados, avec ou sans hébergement et repas. Il est encore temps de s’inscrire.
– des promenades à cheval aux trois allures
– des initiations découverte du poney pour les plus petits, à partager en famille. Nous prendrons le temps d’approcher le poney, de le brosser, de le seller, puis nous pourrons monter et aller nous promener tenu en main.
N’hésitez pas à vous renseigner. .
Centre équestre de Corlay 826 rue des maquisards Nanton 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 92 22 94 fourneau.corlay@gmail.com
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English : Stages et séjours ados, promenades à cheval et à poney
L’événement Stages et séjours ados, promenades à cheval et à poney Nanton a été mis à jour le 2026-05-13 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne
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