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Stages et séjours ados, promenades à cheval et à poney Centre équestre de Corlay Nanton

Stages et séjours ados, promenades à cheval et à poney Centre équestre de Corlay Nanton dimanche 5 juillet 2026.

Lieu : Centre équestre de Corlay

Adresse : 826 rue des maquisards

Ville : 71240 Nanton

Département : Saône-et-Loire

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : vendredi 21 août 2026

Tarif : 27 27 27 Tarif enfant Tarif enfant

Nanton

Stages et séjours ados, promenades à cheval et à poney

Centre équestre de Corlay 826 rue des maquisards Nanton Saône-et-Loire

Tarif : 27 – 27 – 27 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-07-05 2027-03-01

Pendant les vacances scolaires, le centre équestre de Corlay propose:
– des stages et séjours cheval pour les ados, avec ou sans hébergement et repas. Il est encore temps de s’inscrire.
– des promenades à cheval aux trois allures
– des initiations découverte du poney pour les plus petits, à partager en famille. Nous prendrons le temps d’approcher le poney, de le brosser, de le seller, puis nous pourrons monter et aller nous promener tenu en main.
N’hésitez pas à vous renseigner.   .

Centre équestre de Corlay 826 rue des maquisards Nanton 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 92 22 94  fourneau.corlay@gmail.com

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English : Stages et séjours ados, promenades à cheval et à poney

L’événement Stages et séjours ados, promenades à cheval et à poney Nanton a été mis à jour le 2026-05-13 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne

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