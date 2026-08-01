Informations pratiques

Huillé-Lézigné

Stages Poney aux Écuries d’Elwing

La Hultière Huillé-Lézigné Maine-et-Loire

Tarif : 30 – 30 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 09:30:00

fin : 2026-08-31 17:30:00

Date(s) :

2026-08-17

Vous cherchez une activité originale et enrichissante pour vos enfants pendant les vacances d’été ?

Les Écuries d’Elwing vous proposent un stage d’équitation alliant apprentissage, jeux et complicité avec les poneys .

Accessible dès 6 ans, ce stage s’adresse aussi bien aux débutants qu’aux cavaliers confirmés, dans une ambiance conviviale et bienveillante.

Au programme

– Soins aux poneys et découverte du quotidien aux écuries

– Cours d’équitation adaptés au niveau de chacun

– Jeux équestres, balades et activités ludiques

Une belle occasion pour les enfants de se connecter à la nature, de gagner en confiance et de vivre des moments inoubliables à poney ! .

La Hultière Huillé-Lézigné 49430 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 24 78 21 16

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English :

Are you looking for a unique and enriching activity for your children during summer vacation?

L’événement Stages Poney aux Écuries d’Elwing Huillé-Lézigné a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de tourisme Anjou Loir et Sarthe