Stages Poney aux Écuries d’Elwing Huillé-Lézigné
lundi 17 août 2026 · Huillé-Lézigné
Informations pratiques
Huillé-Lézigné
Stages Poney aux Écuries d’Elwing
La Hultière Huillé-Lézigné Maine-et-Loire
Tarif : 30 – 30 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 09:30:00
fin : 2026-08-31 17:30:00
Date(s) :
2026-08-17
Vous cherchez une activité originale et enrichissante pour vos enfants pendant les vacances d’été ?
Les Écuries d’Elwing vous proposent un stage d’équitation alliant apprentissage, jeux et complicité avec les poneys .
Accessible dès 6 ans, ce stage s’adresse aussi bien aux débutants qu’aux cavaliers confirmés, dans une ambiance conviviale et bienveillante.
Au programme
– Soins aux poneys et découverte du quotidien aux écuries
– Cours d’équitation adaptés au niveau de chacun
– Jeux équestres, balades et activités ludiques
Une belle occasion pour les enfants de se connecter à la nature, de gagner en confiance et de vivre des moments inoubliables à poney ! .
La Hultière Huillé-Lézigné 49430 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 24 78 21 16
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English :
Are you looking for a unique and enriching activity for your children during summer vacation?
L’événement Stages Poney aux Écuries d’Elwing Huillé-Lézigné a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de tourisme Anjou Loir et Sarthe
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