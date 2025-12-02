Stages Théâtre Labo Diva Labo diva Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-07 10:00 – 16:30

Gratuit : non de 60€ à 240€ Vacances Scolaire Adolescents 10h-12h30/14h-16h30240 € la semaineTarif solidaire 120€ (coef CAF inf à 900)Enfants 17h-18h30130€ la semaineTarif solidaire 65€ (coef CAF inf à 900)Pour le tarif solidaire demande par mail à contact.divinetriumph@gmail.com avec justificatif CAF. Inscriptions et paiement par le site web divinetriumph.fr Week-ends 10h-12h30/14h-16h30 Adultes120€ le week-endTarif étudiant 60€Pour le tarif étudiant demande par mail à contact.divinetriumph@gmail.com. Inscriptions et paiement par le site web divinetriumph.fr Jeune Public, Adulte – Age minimum : 7 et Age maximum : 121

Victoire Bélézy, révélée au grand public et à la profession pour son rôle “Fanny” dans la trilogie de Marcel Pagnol réalisée par Daniel Auteuil, s’est formée à l’ENSAD de Montpellier auprès de Richard Brunel, Cyril Teste, André Wilms, Evelyne Didi, Marion Guerrero, Richard Mitou et Alexandre Del Perrugia. Ce dernier a nourri sa vision de la pédagogie. Pour elle, l’émotion naît de la sensation. Ses stages proposent des jeux simples et joyeux, centrés sur l’écoute, pour mieux se connaître et rencontrer l’autre — base du jeu d’acteur. Les joueurs explorent des improvisations guidées pour réveiller leur créativité. Bienveillance, curiosité et générosité priment. Ici, on n’a pas à réussir, on essaie. L’échec étant la porte vers la compréhension. Aucun niveau requis, seulement l’envie et la bienveillance.

Labo diva Île de Nantes Nantes 44200

https://www.divinetriumph.fr/book-online