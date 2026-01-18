Stand bombes à graines, faites exploser le printemps ! Médiathèque de Plozévet Plozévet

Stand bombes à graines, faites exploser le printemps !

Médiathèque de Plozévet 30 Avenue Georges Le Bail Plozévet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18

fin : 2026-03-18

Date(s) :

2026-03-18

Profitez de la grainothèque pour faire exploser le printemps ! En tenue de jardinage et en famille venez partager un moment de complicité pour apprendre à planter de belles fleurs de façon ludique. Durée 1 h .

Médiathèque de Plozévet 30 Avenue Georges Le Bail Plozévet 29710 Finistère Bretagne +33 6 73 86 64 71

English : Stand bombes à graines, faites exploser le printemps !

