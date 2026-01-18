Stand bombes à graines, faites exploser le printemps ! Médiathèque de Plozévet Plozévet
Stand bombes à graines, faites exploser le printemps ! Médiathèque de Plozévet Plozévet mercredi 18 mars 2026.
Médiathèque de Plozévet 30 Avenue Georges Le Bail Plozévet Finistère
Début : 2026-03-18
fin : 2026-03-18
2026-03-18
Profitez de la grainothèque pour faire exploser le printemps ! En tenue de jardinage et en famille venez partager un moment de complicité pour apprendre à planter de belles fleurs de façon ludique. Durée 1 h .
