Stand circuit cycles et EDPM, Campus Rangueil, Toulouse

Stand circuit cycles et EDPM Mardi 19 mai, 09h00 Campus Rangueil Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-19T09:00:00+02:00 – 2026-05-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-19T09:00:00+02:00 – 2026-05-19T16:00:00+02:00

Ce stand-circuit animé par notre partenaire Twouroule, dans le cadre du programme Mon trajet vert porté par le CESI, est une initiation à l’éco-mobilité et à la sécurité routière. Il s’adresse aux personnels et étudiants de l’Université de Toulouse. Le stand leur permettra de découvrir l’impact des transports, les avantages des mobilités douces et de lever les freins à leur utilisation. En matière de sécurité routière, les usagers pourront s’informer sur la réglementation, les équipements, les facteurs de risques et les bonnes pratiques.

Le circuit permet aux étudiants et personnels de découvrir le fonctionnement de certains Engins de Déplacement Motorisés (trottinette, gyroroue, hoverboard), afin d’en assurer la bonne prise en main. L’expérimentation de ces engins permet aux usagers de bien se positionner, d’apprendre à gérer son accélération/freinage, de franchir/éviter un obstacle, et de savoir changer de direction.

Nous vous attendons nombreux sur le stand!

Campus Rangueil 118 route de Narbonne 31400 Toulouse Toulouse 31400 Rangueil / Sauzelong / Pech-David / Pouvourville Haute-Garonne Occitanie

Une initiation à l’écomobilité et à la sécurité routière avec la découverte des enjeux des transports durables et les bonnes pratiques pour circuler en toute sécurité.