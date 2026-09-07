Stand de livres à la Fête Populaire de Grépiac, Amassada, Grepiac, Grépiac

Informations pratiques

Stand de livres à la Fête Populaire de Grépiac Samedi 19 septembre, 16h00 Amassada, Grepiac Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00

Evénement populaire organisé à l’initiative du député Christophe Bex.

Pour bien commencer la rentrée, on vous invite toutes et tous à cet évenement populaire, gratuit et ouvert à tout le monde, pour se retrouver, discuter et s’amuser.

À partir de 16h : un village associatif, un marché bio, des jeux gonflables, un espace enfant, des animations, des ateliers, la permanence du député.

Et à partir de 18h30 : restauration, buvette, soirée dansante avec karaoké et concert.

Bloquez votre date, partagez largement autour de vous, ramenez du monde et venez partager ce moment festif avec nous !

Amassada, Grepiac Grepiac Grépiac 31190 Haute-Garonne Occitanie

Évènement populaire, gratuit et ouvert à tout le monde, pour se retrouver, discuter et s’amuser.