Visite de la Briqueterie Capelle, Briqueterie Capelle, Grépiac
samedi 19 septembre 2026 · Briqueterie Capelle · Grépiac
Informations pratiques
Visite de la Briqueterie Capelle Samedi 19 septembre, 10h00 Briqueterie Capelle Haute-Garonne
Visite limitée à 20 personnes, gratuit, sur réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Visite de la Briqueterie pour découvrir la fabrication des briques, de la carrière à la sortie du four
» Nous allons vous faire découvrir tout le processus de fabrication des briques Capelle, de la carrière en terre brute , à la sortie du four en briques cuite. «
Sur réservation (au plus tard le 17/09) auprès de l’Office de Tourisme du Bassin Auterivain :
Esplanade de la Madeleine, 31190 Auterive
05 61 50 28 71
officedetourisme@ccba31.fr
Informations Briqueterie Capelle :
0561085275
briqueterie.capelle@wanadoo.fr
Visite limitée à 20 personnes
Briqueterie Capelle Route de Labruyère, 31190 Grépiac Grépiac 31190 Haute-Garonne Occitanie 05 61 08 52 75 http://www.briqueteriecapelle.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 61 50 28 71 »}, {« type »: « email », « value »: « officedetourisme@ccba31.fr »}] [{« link »: « mailto:officedetourisme@ccba31.fr »}, {« link »: « mailto:briqueterie.capelle@wanadoo.fr »}] La briqueterie Capelle est depuis 1790 un site de fabrication de produits de terre crue ou cuite pour restauration et décoration des maisons. RN 20 près d’Auterive.
Visite de la Briqueterie pour découvrir la fabrication des briques, de la carrière à la sortie du four
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