Visite de la Briqueterie Capelle, Briqueterie Capelle, Grépiac

Informations pratiques

Visite de la Briqueterie Capelle Samedi 19 septembre, 10h00 Briqueterie Capelle Haute-Garonne

Visite limitée à 20 personnes, gratuit, sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Visite de la Briqueterie pour découvrir la fabrication des briques, de la carrière à la sortie du four

» Nous allons vous faire découvrir tout le processus de fabrication des briques Capelle, de la carrière en terre brute , à la sortie du four en briques cuite. «

Sur réservation (au plus tard le 17/09) auprès de l’Office de Tourisme du Bassin Auterivain :

Esplanade de la Madeleine, 31190 Auterive

05 61 50 28 71

officedetourisme@ccba31.fr

Informations Briqueterie Capelle :

0561085275

briqueterie.capelle@wanadoo.fr

Visite limitée à 20 personnes

Briqueterie Capelle Route de Labruyère, 31190 Grépiac Grépiac 31190 Haute-Garonne Occitanie 05 61 08 52 75 http://www.briqueteriecapelle.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 61 50 28 71 »}, {« type »: « email », « value »: « officedetourisme@ccba31.fr »}] [{« link »: « mailto:officedetourisme@ccba31.fr »}, {« link »: « mailto:briqueterie.capelle@wanadoo.fr »}] La briqueterie Capelle est depuis 1790 un site de fabrication de produits de terre crue ou cuite pour restauration et décoration des maisons. RN 20 près d’Auterive.

Visite de la Briqueterie pour découvrir la fabrication des briques, de la carrière à la sortie du four

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