Visite d’un atelier de lutherie de vielles à roue, démonstration musicale, Atelier de luthier, Grépiac

Informations pratiques

Visite d’un atelier de lutherie de vielles à roue, démonstration musicale Samedi 19 septembre, 16h00 Atelier de luthier Haute-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Visite de l’atelier de lutherie de Danièl Frouvelle, animation musicale autour des fabrications de l’artiste

Luthier depuis 45t ans, Daniel FROUVELLE a rassemblé le fruit de ses recherches sur les instruments de musique populaires de la région, instruments qu’il a reconstitués et transformés à sa manière, pour une musique de création. Puisant son inspiration au coeur de la langue et la culture occitanes, sa musique s’ouvre sur le monde contemporain à travers des paysages sonores, des variations sur des thèmes traditionnels et des improvisations.

Gratuit / Sur réservation (au plus tard le 17/09) :

Auprès de l’office de Tourisme du Bassin Auterivain

05 61 50 28 71

officedetourisme@ccba31.fr

Esplanade de la Madeleine

31190 Auterive

Contact Daniel Frouvelle :

0678572939

dfrouvelle@aimi.ovh

Atelier de luthier 3 chemin de Ducède, 31190 Grépiac Grépiac 31190 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « officedetourisme@ccba31.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 61 50 28 71 »}] [{« link »: « mailto:officedetourisme@ccba31.fr »}, {« link »: « mailto:dfrouvelle@aimi.ovh »}]

Visite de l’atelier de lutherie de Danièl Frouvelle, animation musicale autour des fabrications de l’artiste

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