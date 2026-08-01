Informations pratiques

Palavas-les-Flots

STAND DE PROMOTION DES MÉTIERS DE LA POLICE NATIONALE

Plage de l’hôtel de ville Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

De 10h à 14h, découvrez les métiers de la Police nationale sur le stand d’information et de promotion installé sur la plage de l’Hôtel de Ville. Échanges avec des professionnels, renseignements sur les carrières et les recrutements.

Stand de promotion des métiers de la Police nationale

De 10h à 14h, sur la plage de l’Hôtel de Ville, venez rencontrer les professionnels de la Police nationale et découvrir la diversité de leurs métiers. Les agents présents répondront à vos questions sur les missions, les recrutements, les formations et les perspectives de carrière. Un moment d’échange privilégié pour mieux comprendre le rôle de la Police nationale et s’informer sur les opportunités professionnelles qu’elle propose. .

Plage de l’hôtel de ville Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 07 73 34

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English :

From 10 a.m. to 2 p.m., learn about careers with the National Police at the information and outreach booth set up on the beach at the Hôtel de Ville. Talk with professionals and get information on careers and recruitment opportunities.

L’événement STAND DE PROMOTION DES MÉTIERS DE LA POLICE NATIONALE Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-08-08 par 34 ADT34