Stand éphémère ornithologique Conservatoire Botanique National Brest

Stand éphémère ornithologique

Conservatoire Botanique National 52 Allée du Bot Brest Finistère

Début : 2026-03-18 14:00:00

fin : 2026-03-18 17:00:00

2026-03-18

Matériel optique et supports pédagogiques à disposition pour identifier les espèces et s’intéresser à leur écologie focus sur les oiseaux d’eau du jardin botanique.

Informations pratiques

Tout public.

Durée 3h. .

English : Stand éphémère ornithologique

