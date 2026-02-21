Stand éphémère ornithologique Conservatoire Botanique National Brest
Stand éphémère ornithologique Conservatoire Botanique National Brest mercredi 18 mars 2026.
Stand éphémère ornithologique
Conservatoire Botanique National 52 Allée du Bot Brest
Début : 2026-03-18 14:00:00
fin : 2026-03-18 17:00:00
2026-03-18
Matériel optique et supports pédagogiques à disposition pour identifier les espèces et s’intéresser à leur écologie focus sur les oiseaux d’eau du jardin botanique.
Tout public.
Durée 3h. .
Conservatoire Botanique National 52 Allée du Bot Brest 29200 Finistère Bretagne
