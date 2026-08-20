Stand participatif & toile créative collective avec Graffiti Paris, Musée de l’Air et de l’Espace, Le Bourget

Informations pratiques

Stand participatif & toile créative collective avec Graffiti Paris Dimanche 20 septembre, 14h00 Musée de l’Air et de l’Espace Seine-Saint-Denis

Accès libre, dans la limite des places disponibles / Salon Dollfus

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Réalisez une véritable œuvre d’art à plusieurs, encadrée et guidée par l’équipe de Graffiti Paris. Pour cela, vous pourrez vous tester à l’utilisation des techniques médiums authentiques du Street Art (bombes de peinture, marqueurs Posca, pochoirs…). Libérez l’artiste qui sommeille en vous !

Musée de l’Air et de l’Espace 3 esplanade de l’Air et de l’Espace, 93350 Le Bourget, France Le Bourget 93350 Seine-Saint-Denis Île-de-France 0149927000 https://www.museeairespace.fr Remplaçant une première aérogare, un ensemble de petits pavillons édifiés entre 1922 et 1926, l’actuelle aérogare du Bourget est construite pour le ministère de l’Air, après concours, par l’architecte Georges Labro. Commencée en 1936, elle est inaugurée le 12 novembre 1937. Le bâtiment, long de 233 mètres, parallèle aux pistes et à la route de Flandre, est sérieusement endommagé par les bombardements de 1944. Il est reconstruit de 1946 à 1952, avec quelques modifications, par le même architecte, en collaboration avec l’Aéroport de Paris. La partie centrale de la façade côté « ville » est ornée de statues féminines symbolisant les continents, dues au sculpteur Armand Martial. Au nord de l’aérogare, cinq hangars en béton armé (non protégés) , conçus par l’ingénieur Henri Lossier en 1922 et doublés en profondeur en 1932, ont été partiellement reconstruits après la dernière guerre.

Depuis 1973, l’aérogare, seule rescapée française de sa génération, abrite les collections du Musée de l’Air et de l’Espace. En voiture, autocar ou 2 roues : Prendre l’A1 depuis Paris-Porte de La Chapelle. Sortie 5 « Aéroport du Bourget ». Venir en bus Prendre la ligne 610, 350, 152 ou 148, descendre à l’arrêt « Musée de l’Air et de l’Espace ». En métro : Prendre la ligne 7 – descendre à la station « La Courneuve » puis le bus ligne 152. En RER : Prendre le RER B – descendre à la station « Le Bourget » puis le bus ligne 152.

Atelier graffiti

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