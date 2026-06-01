Stand sérigraphie “Toutes les feuilles sont dans la nature”, Les Jardins du Muséum à Borderouge, Toulouse

Stand sérigraphie “Toutes les feuilles sont dans la nature” Dimanche 7 juin, 14h30 Les Jardins du Muséum à Borderouge Haute-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

Observons-nous bien les plantes du jardin ? A l’occasion des Rendez-vous aux Jardins, laissez libre cours à votre créativité lors d’un atelier d’impression en sérigraphie sur papier. Un atelier pour toutes et tous, des plus petits aux plus grands, pour inventer de nouvelles formes végétales à partir de l’observation de la nature.

Tout public

Accessible aux personnes en situation de handicap cognitif et psychique

En accès libre

Les Jardins du Muséum à Borderouge 24-26 avenue Maurice Bourgès-Maunoury, 31200 Toulouse Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 84 84 https://museum.toulouse-metropole.fr/decouvrir-les-jardins-du-museum-a-borderouge/ Autour de l’étang de la Maourine et au cœur du quartier de Borderouge, les jardins du Muséum constituent pour tous, petits et grands, amateurs éclairés ou néophytes, un lieu de découverte et d’étonnement, pour écouter, observer, respirer voire goûter la nature… Métro ligne B station Borderouge.

Observons-nous bien les plantes du jardin ? A l’occasion des Rendez-vous aux Jardins, laissez libre cours à votre créativité lors d’un atelier d’impression en sérigraphie sur papier. Un atelier pour …

©Suzon Léger