Stand sur le marché, Champagnole, Champagnole

Stand sur le marché Samedi 16 mai, 09h00 Champagnole Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-16T09:00:00+02:00 – 2026-05-16T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-16T09:00:00+02:00 – 2026-05-16T12:00:00+02:00

Champagnole Champagnole Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté

présence de bénévoles de l’association