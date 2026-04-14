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Stand sur le marché, Champagnole, Champagnole

Stand sur le marché, Champagnole, Champagnole

Stand sur le marché, Champagnole, Champagnole samedi 16 mai 2026.

Lieu : Champagnole

Adresse : Champagnole

Ville : 39300 Champagnole

Département : Jura

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Stand sur le marché Samedi 16 mai, 09h00 Champagnole Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-16T09:00:00+02:00 – 2026-05-16T12:00:00+02:00
Fin : 2026-05-16T09:00:00+02:00 – 2026-05-16T12:00:00+02:00

Champagnole Champagnole Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté
présence de bénévoles de l’association

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