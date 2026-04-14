Stand sur le marché, Champagnole, Champagnole
Stand sur le marché, Champagnole, Champagnole samedi 16 mai 2026.
Stand sur le marché Samedi 16 mai, 09h00 Champagnole Jura
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-16T09:00:00+02:00 – 2026-05-16T12:00:00+02:00
Fin : 2026-05-16T09:00:00+02:00 – 2026-05-16T12:00:00+02:00
Champagnole Champagnole Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté
présence de bénévoles de l’association
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